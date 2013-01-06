В данном уроке мы будем учиться читать на иврите. Многие из вас уже наверняка знают что в иврите практически нет букв, передающих гласные звуки. Но как же без них? А очень просто — для обозначения гласных звуков используются особые символы, которые называются огласовки, на иврите «нэкудот»(в дословном переводе — «точки»). В современном иврите они практически не употребляются, за исключением их использования в поэзии и словарях. Люди, знающие язык хорошо, могут читать и без них, а вот нам с вами на первых парах без них не обойтись.
Существует 5 основных гласных звуков, для выражения которых есть соответствующие знаки. Для гласного «е» огласовки не существует. И тем не менее, гласный звук «е» может возникнуть в процессе речи, например, когда к согласной букве «й» прибавляется звук «э». Давайте рассмотрим как выглядит каждая огласовка, и какой звук она обозначает (квадрат выполняет роль любой буквы, под которой она должна находится): У тех, кто только начинает учить язык, в этом месте обычно возникают вопросы. Почему для каждого гласного звука существует несколько огласовок? Имеет ли какое-либо значение для написания или произношения, какие именно из них стоят в слове? Или их можно ставить произвольно? В древнем иврите существовала разница в значении огласовок и долготе передаваемых ими звуков. Первая из каждой пары, приводимых в таблице выше, передавала краткий гласный, вторая — долгий. В современном произношении на иврите долготы или краткости нет. И это очень удобно для разговора. Никто не укорачивает и не растягивает гласные. Говорят естественно. То есть для разговора не имеет значения, какая из них стоит в слове. Но для письма это имеет значение. С огласовкой может быть связано звучание последующей или предыдущей буквы, возможные изменения в слове.
Итак, вид огласовки не имеет значения для произношения, но имеет значение при написании!
Практика чтения на иврите
Для понимания строения еврейских слов, давайте представим, как бы выглядели слова в русском языке, если бы они имели огласовки вместо гласных букв: Обратите внимание на несколько особенностей:
Понятие «шва»
В добавок к пяти вышеуказанным огласовкам существует ещё одна, называется она «шва». Чтобы понять, что это такое, возьмем слова : Там, где у согласной буквы нет гласной, в иврите мы поставили бы вертикально две точки. Давайте рассмотрим несколько её особенностей:
- Две точки, стоящие под буквой вертикально, называются «шва».
- «Шва» обозначает отсутствие гласного звука у согласной буквы. Как видно из приведенных выше примеров, «шва» может стоять в начале слова, в середине или в конце. С её местоположением в слове связанны определённые правила.
- «Шва» в середине слова не произносится:Единственное условие, когда стоящее в середине слова «шва» произносится как короткий звук «э», если оно стоит под первой из двух одинаковых рядом стоящих букв:
- Если в середине слова стоят два шва подряд, то первое из них не произносится, а второе произносится как короткий звук «э»:
- «Шва» в начале слова произносится как короткий звук «э»:Если при произношении можно избежать опоры на гласный звук, тогда «шва» в начале слова не произносится:
- В начале слова два «шва» подряд стоять не могут. Смысл этой аксиомы таков. В иврите трудно сказать в начале слова несколько согласных, не вставив между ними гласный звук. Так устроен язык.
- На конце слова «шва» не произносится
Понятие «дагеша»
Помимо этих букв «дагеш» может стоять и во многих других, но во избежание путаниц мы пропустим изучение правил использования его в других буквах, т.к. это практически не влияет на чтение и произношение.
Если вы уже прошли урок про алфавит иврита и ознакомились с таблицей выше, то теперь пришло самое время начать читать.
שָׁלוֹם (шало́м) — привет/мир
עֲבוֹדָה (авода́) — работа
עִבְרִית (иври́т) — иврит
סְטוּדֶנְט (студэ́нт) — студент
שֶׁמֶשׁ (шэ́мэш) — солнце
חָנוּת (хану́т) — магазин
?מָה נִשְׁמָע (ма нишма́) — как дела?
שִׁיעוּר (шиу́р) — урок
לִקְרוֹא (ликро́) — читать
לִכְתּוֹב (лихто́в) — писать
לִלְמוֹד (лильмо́д) — учить
לִדְבֹּר (лидабэ́р) — разговаривать
סֵפֶר (сэ́фер) — книга
קוּרְס (ку́рс) — курс
עֲטִיפָה (атифа́) — обложка
בַּיִת (ба́йт) — дом
רְחוֹב (рэхо́в) — улица
אֲנָשִׁים (анаши́м) — люди
Надеемся что общий принцип чтения вам понятен. В дальнейшем будет еще море практики, а сейчас для закрепления этого урока обязательно посмотрите видео об огласовках и правиле чтения в иврите: