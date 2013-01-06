Учимся читать с помощью огласовок

В данном уроке мы будем учиться читать на иврите. Многие из вас уже наверняка знают что в иврите практически нет букв, передающих гласные звуки. Но как же без них? А очень просто — для обозначения гласных звуков используются особые символы, которые называются огласовки, на иврите «нэкудот»(в дословном переводе — «точки»). В современном иврите они практически не употребляются, за исключением их использования в поэзии и словарях. Люди, знающие язык хорошо, могут читать и без них, а вот нам с вами на первых парах без них не обойтись.

Огласовки представляют из себя небольшие черточки или точки, которые пишут под, внутри или над буквой. При чтении сначала произносится сама буква, а уже затем звук, который передаёт та или иная огласовка.

Существует 5 основных гласных звуков, для выражения которых есть соответствующие знаки. Для гласного «е» огласовки не существует. И тем не менее, гласный звук «е» может возникнуть в процессе речи, например, когда к согласной букве «й» прибавляется звук «э». Давайте рассмотрим как выглядит каждая огласовка, и какой звук она обозначает (квадрат выполняет роль любой буквы, под которой она должна находится): Подробная таблица огласовок в иврите У тех, кто только начинает учить язык, в этом месте обычно возникают вопросы. Почему для каждого гласного звука существует несколько огласовок? Имеет ли какое-либо значение для написания или произношения, какие именно из них стоят в слове? Или их можно ставить произвольно? В древнем иврите существовала разница в значении огласовок и долготе передаваемых ими звуков. Первая из каждой пары, приводимых в таблице выше, передавала краткий гласный, вторая — долгий. В современном произношении на иврите долготы или краткости нет. И это очень удобно для разговора. Никто не укорачивает и не растягивает гласные. Говорят естественно. То есть для разговора не имеет значения, какая из них стоит в слове. Но для письма это имеет значение. С огласовкой может быть связано звучание последующей или предыдущей буквы, возможные изменения в слове.

Итак, вид огласовки не имеет значения для произношения, но имеет значение при написании!

Практика чтения на иврите

Для понимания строения еврейских слов, давайте представим, как бы выглядели слова в русском языке, если бы они имели огласовки вместо гласных букв: Русское слово "работа" с огласовками Слово солнце с огласовками Слово магазин на иврите с огласовками Слово студент с применением ивритских огласовок Слово привет с огласовками на иврите Обратите внимание на несколько особенностей:

  • В большинстве случаев в качестве букв «у/о» используется буква ו «вав» с точкой под или над ней, а не просто предшествующая ей буква с огласовкой «у» или «о».
  • Похожее происходит и с буквой י «йуд» — звук «и».
  • Под твердыми буквами ставится две точки — огласовка «шва». Подробнее о «шва» мы поговорим чуть ниже.
  • В подавляющем большинстве ивритских слов вместо звука «е» используется звук «э»

Понятие «шва»

В добавок к пяти вышеуказанным огласовкам существует ещё одна, называется она «шва». Чтобы понять, что это такое, возьмем слова : Пример того, что такое "шва" в иврите Там, где у согласной буквы нет гласной, в иврите мы поставили бы вертикально две точки. Давайте рассмотрим несколько её особенностей:

  1. Две точки, стоящие под буквой вертикально, называются «шва».
  2. «Шва» обозначает отсутствие гласного звука у согласной буквы. Как видно из приведенных выше примеров, «шва» может стоять в начале слова, в середине или в конце. С её местоположением в слове связанны определённые правила.
  3. «Шва» в середине слова не произносится:Слово "ученик" с переводом и транскрипцией на ивритеЕдинственное условие, когда стоящее в середине слова «шва» произносится как короткий звук «э», если оно стоит под первой из двух одинаковых рядом стоящих букв:Слово "молимся" с переводом и транскрипцией на иврите
  4. Если в середине слова стоят два шва подряд, то первое из них не произносится, а второе произносится как короткий звук «э»:Слово "пишите" перевод и транскрипция на иврите
  5. «Шва» в начале слова произносится как короткий звук «э»:Слово"говорю" с переводом и транскрипцией на ивритеЕсли при произношении можно избежать опоры на гласный звук, тогда «шва» в начале слова не произносится:Словосочетание "меня зовут" с переводом и транскрипцией на иврите
  6. В начале слова два «шва» подряд стоять не могут. Смысл этой аксиомы таков. В иврите трудно сказать в начале слова несколько согласных, не вставив между ними гласный звук. Так устроен язык.
  7. На конце слова «шва» не произносится

Понятие «дагеша»

  • Точка внутри буквы называется «дагеш«
  • «Дагеш» меняет произношение трех букв:

"Дагеш" в иврите Помимо этих букв «дагеш» может стоять и во многих других, но во избежание путаниц мы пропустим изучение правил использования его в других буквах, т.к. это практически не влияет на чтение и произношение.

Если вы уже прошли урок про алфавит иврита и ознакомились с таблицей выше, то теперь пришло самое время начать читать.

שָׁלוֹם (шало́м) — привет/мир

עֲבוֹדָה (авода́) — работа

עִבְרִית (иври́т) — иврит

סְטוּדֶנְט (студэ́нт) — студент

שֶׁמֶשׁ (шэ́мэш) — солнце

חָנוּת (хану́т) — магазин

?מָה נִשְׁמָע (ма нишма́) — как дела?

שִׁיעוּר (шиу́р) — урок

לִקְרוֹא (ликро́) — читать

לִכְתּוֹב (лихто́в) — писать

לִלְמוֹד (лильмо́д) — учить

לִדְבֹּר (лидабэ́р) — разговаривать

סֵפֶר (сэ́фер) — книга

קוּרְס (ку́рс) — курс

עֲטִיפָה (атифа́) — обложка

בַּיִת (ба́йт) — дом

רְחוֹב (рэхо́в) — улица

אֲנָשִׁים (анаши́м) — люди

Надеемся что общий принцип чтения вам понятен. В дальнейшем будет еще море практики, а сейчас для закрепления этого урока обязательно посмотрите видео об огласовках и правиле чтения в иврите:






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