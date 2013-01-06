В данном уроке мы будем учиться читать на иврите. Многие из вас уже наверняка знают что в иврите практически нет букв, передающих гласные звуки. Но как же без них? А очень просто — для обозначения гласных звуков используются особые символы, которые называются огласовки, на иврите «нэкудот»(в дословном переводе — «точки»). В современном иврите они практически не употребляются, за исключением их использования в поэзии и словарях. Люди, знающие язык хорошо, могут читать и без них, а вот нам с вами на первых парах без них не обойтись.

Огласовки представляют из себя небольшие черточки или точки, которые пишут под, внутри или над буквой. При чтении сначала произносится сама буква, а уже затем звук, который передаёт та или иная огласовка.

Существует 5 основных гласных звуков, для выражения которых есть соответствующие знаки. Для гласного «е» огласовки не существует. И тем не менее, гласный звук «е» может возникнуть в процессе речи, например, когда к согласной букве «й» прибавляется звук «э». Давайте рассмотрим как выглядит каждая огласовка, и какой звук она обозначает (квадрат выполняет роль любой буквы, под которой она должна находится): У тех, кто только начинает учить язык, в этом месте обычно возникают вопросы. Почему для каждого гласного звука существует несколько огласовок? Имеет ли какое-либо значение для написания или произношения, какие именно из них стоят в слове? Или их можно ставить произвольно? В древнем иврите существовала разница в значении огласовок и долготе передаваемых ими звуков. Первая из каждой пары, приводимых в таблице выше, передавала краткий гласный, вторая — долгий. В современном произношении на иврите долготы или краткости нет. И это очень удобно для разговора. Никто не укорачивает и не растягивает гласные. Говорят естественно. То есть для разговора не имеет значения, какая из них стоит в слове. Но для письма это имеет значение. С огласовкой может быть связано звучание последующей или предыдущей буквы, возможные изменения в слове.

Итак, вид огласовки не имеет значения для произношения, но имеет значение при написании!

Практика чтения на иврите

Для понимания строения еврейских слов, давайте представим, как бы выглядели слова в русском языке, если бы они имели огласовки вместо гласных букв: Обратите внимание на несколько особенностей:

В большинстве случаев в качестве букв «у/о» используется буква ו «вав» с точкой под или над ней, а не просто предшествующая ей буква с огласовкой «у» или «о».

«вав» с точкой под или над ней, а не просто предшествующая ей буква с огласовкой «у» или «о». Похожее происходит и с буквой י «йуд» — звук «и».

«йуд» — звук «и». Под твердыми буквами ставится две точки — огласовка «шва». Подробнее о «шва» мы поговорим чуть ниже.

В подавляющем большинстве ивритских слов вместо звука «е» используется звук «э»

Понятие «шва»

В добавок к пяти вышеуказанным огласовкам существует ещё одна, называется она «шва». Чтобы понять, что это такое, возьмем слова : Там, где у согласной буквы нет гласной, в иврите мы поставили бы вертикально две точки. Давайте рассмотрим несколько её особенностей:

Две точки, стоящие под буквой вертикально, называются «шва». «Шва» обозначает отсутствие гласного звука у согласной буквы. Как видно из приведенных выше примеров, «шва» может стоять в начале слова, в середине или в конце. С её местоположением в слове связанны определённые правила. «Шва» в середине слова не произносится: Единственное условие, когда стоящее в середине слова «шва» произносится как короткий звук «э», если оно стоит под первой из двух одинаковых рядом стоящих букв: Если в середине слова стоят два шва подряд, то первое из них не произносится, а второе произносится как короткий звук «э»: «Шва» в начале слова произносится как короткий звук «э»: Если при произношении можно избежать опоры на гласный звук, тогда «шва» в начале слова не произносится: В начале слова два «шва» подряд стоять не могут. Смысл этой аксиомы таков. В иврите трудно сказать в начале слова несколько согласных, не вставив между ними гласный звук. Так устроен язык. На конце слова «шва» не произносится

Понятие «дагеша»

Точка внутри буквы называется «дагеш«

«Дагеш» меняет произношение трех букв:

Помимо этих букв «дагеш» может стоять и во многих других, но во избежание путаниц мы пропустим изучение правил использования его в других буквах, т.к. это практически не влияет на чтение и произношение.

Если вы уже прошли урок про алфавит иврита и ознакомились с таблицей выше, то теперь пришло самое время начать читать.

שָׁלוֹם (шало́м) — привет/мир



עֲבוֹדָה (авода́) — работа

עִבְרִית (иври́т) — иврит

סְטוּדֶנְט (студэ́нт) — студент

שֶׁמֶשׁ (шэ́мэш) — солнце

חָנוּת (хану́т) — магазин

?מָה נִשְׁמָע (ма нишма́) — как дела?

שִׁיעוּר (шиу́р) — урок

לִקְרוֹא (ликро́) — читать

לִכְתּוֹב (лихто́в) — писать

לִלְמוֹד (лильмо́д) — учить

לִדְבֹּר (лидабэ́р) — разговаривать

סֵפֶר (сэ́фер) — книга

קוּרְס (ку́рс) — курс

עֲטִיפָה (атифа́) — обложка

בַּיִת (ба́йт) — дом

רְחוֹב (рэхо́в) — улица

אֲנָשִׁים (анаши́м) — люди

Надеемся что общий принцип чтения вам понятен. В дальнейшем будет еще море практики, а сейчас для закрепления этого урока обязательно посмотрите видео об огласовках и правиле чтения в иврите:

















